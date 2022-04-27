Названа причина перехода России на продажу газа за рубли

Аналитик Андрианов объяснил переход России на расчеты в рублях гарантиями получения оплаты

Россия перевела оплату газа при расчетах с недружественными странами в рубли, чтобы гарантированно ее получать, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов. Причину перехода на новую схему оплаты он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Причины перехода

Оплата за энергоресурсы в валюте могла бы просто не дойти до России, попав под санкции, убежден Андрианов. По словам экономиста, таким образом, изменив систему расчетов, Россия всего лишь вывела деньги из-под риска санкций, что технически абсолютно ничего не меняет для европейских партнеров.

Они по-прежнему платят в евро, в долларах, но получают право на этот газ, становятся его владельцами только после того, как прошла конвертация этой валюты в рубли. Это чисто техническая мера. Когда страны пытаются на нее не соглашаться, ссылаясь на какие-то договоры, это чисто политический шаг с их стороны и надуманные аргументы. Просто меняется банк, меняется форма платежа, коренные условия договора не меняются Валерий Андрианов доцент Финансового университета при правительстве РФ

Витрина недовольства

Сегодня Европа не может обойтись без российского газа, в отличие от нефти его даже в теории нечем заместить, отметил Андрианов. Поэтому даже те страны, которые сопротивляются переходу на новую систему расчетов с Россией или оказались лишены поставок, все равно так или иначе будут питаться именно российским газом, но через реверсные поставки.

«Известно, что та же Польша получает реверсные поставки из Германии, поэтому это очень удобная позиция: с одной стороны, продемонстрировать свою непримиримость по отношению к Москве, устроить скандал, а с другой стороны, спокойно получать тот же российский газ от своего партнера Германии и жить за счет российских углеродов», — привел пример аналитик.

Такая же ситуация складывается и в других странах Восточной Европы, которые выступают в качестве «витрины недовольства» по отношению к России, рассчитывая на Западную Европу в плане возможных реверсных поставок, поделился он.

Сейчас многие другие страны начинают занимать более конструктивную позицию. Мы видим, что серьезные, крупные игроки все-таки не рискуют своей экономикой, но для того, чтобы раздувать эту истерику, подставляют страны Восточной Европы, которые известны своими антироссийскими позициями Валерий Андрианов доцент Финансового университета при правительстве РФ

«С одной стороны, тестируется серьезность намерений России, а с другой стороны, поддерживается градус этой политической истерии, чтобы Европа в целом сохранила лицо, чтобы меры России не прошли незамеченными, чтобы создать определенный информационный фон. За все это назначены ответственными как раз Польша и другие страны Восточной Европы», — рассказал Андрианов.

По его словам, попытки отказаться от российских углеродов в любом случае приведут к очень тяжелым экономическим последствиям для всей Европы и, в первую очередь, для стран Восточной Европы, чья экономика относительно слаба.

Новый формат торговли газом

23 марта президент России Владимир Путин объявил о решении перевести на рубли оплату газа, поставляемого Россией в недружественные страны. Теперь иностранные покупатели должны открыть счета в Газпромбанке, в том числе рублевые. Оплата станет поступать в зарубежной валюте, как было прописано в контрактах, а банк будет сам менять ее на рубли на Мосбирже.

25 апреля директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что начали платить за российский газ в рублях Азербайджан и Армения.

После того как «Газпром» прекратил поставки газа по действующим контрактам в Польшу и Болгарию, приняла условия оплаты российского газа в рублях и Австрия.

На текущий момент открыли счета в Газпромбанке для оплаты российского газа в рублях не менее 10 европейских компаний, сообщило агентство Bloomberg. Четыре из них уже произвели оплату в рублях.