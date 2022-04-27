В приграничном с Украиной регионе России отменили массовые мероприятия на 9 Мая
В Россошанском районе Воронежской области, граничащем с Украиной, отменили массовые мероприятия на 9 Мая. Об этом сообщил глава администрации муниципалитета Юрий Мишанков в своем Telegram-канале.
По его словам, на заседании антитеррористической комиссии Россошанского района было принято решение провести все праздничные мероприятия в честь Дня Победы в режиме онлайн.
«Несмотря на стабильную обстановку в районе, расслабляться ни в коем случае нельзя, так как по-прежнему существует опасность возможных провокаций со стороны украинских националистов», — подчеркнул Мишанков.
Ранее правительство Воронежской области сообщило о продлении желтого (высокого) уровня террористической опасности в Россошанском и Кантемировском районах региона до 11 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Гусев.