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Бывший чемпион UFC потребовал боя против Яна

Бывший чемпион UFC Доминик Круз захотел боя с Петром Яном или Алджамейном Стерлингом

Фото: David Yeazell / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Доминик Круз рассказал о планах вернуть чемпионский титул. Об этом сообщает MMA Junkie.

37-летний ветеран Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заявил, что готов драться с лучшими представителями легчайшей весовой категории. «Дайте мне соперника из ТОП-5», — потребовал американец. В частности, он захотел выйти в октагон против россиянина Петра Яна и действующего чемпиона Алджамейна Стерлинга.

Ранее представитель Яна Саят Абдрахманов упомянул Круза в числе потенциальных соперников российского бойца. Также Ян может подраться с победителем противостояния между Робом Фонтом и Марлоном Вера.

Ян утратил пояс чемпиона UFC в легчайшем весе в марте 2021-го. Тогда он нанес запрещенный удар Стерлингу и потерпел поражение дисквалификацией. В апреле 2022-го бойцы вновь встретились в октагоне. Американец защитил пояс, одержав победу судейским решением.

Круз — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. Он дважды завоевывал пояс и провел три защиты титула.

Николай Костюков
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