Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме отреагировали на заявление МИД о вмешательстве США в дела России

Пискарев: в Госдуме расценивают действия Госдепа как вмешательство во внутренние дела РФ
Василий Пискарев

Василий Пискарев. Фото: duma.gov.ru / Global Look Press

Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев отреагировал на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о вовлечении граждан США в массовое распространение фейков о России. Его комментарий приводится в Telegram-канале думской комиссии.

Как заявил Пискарев, действия Госдепартамента по размещению в открытом доступе ссылок на ресурсы, позволяющие любому желающему осуществить массовую рассылку россиянам фейков о спецоперации, комиссия расценивает «как прямое вмешательство во внутренние дела России и как подстрекательство и пособничество к совершению тяжкого преступления — "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации"».

Комиссия Госдумы подготовила обращение в компетентные органы с целью фиксации и принятия мер реагирования по фактам преступных действий организаторов и исполнителей этой антироссийской кампании, заключил Пискарев.

В четверг, 28 апреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва фиксирует попытки вмешательства во внутренние дела России в связи с ситуацией на Украине, они происходят в том числе и через интернет. По ее словам, речь идет о размещенном 21 апреля на сайте Госдепартамента США материале, в котором «содержится призыв к гражданам США (...) присоединиться к антироссийской пропагандистской кампании, воспользовавшись для этого западным инструментарием информационно-коммуникационных технологий».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили о начале подготовки к эвакуации гражданских из «Азовстали»
Президент Молдавии назвала георгиевскую ленточку «символом войны»
В Кремле прокомментировали предложение о переговорах по эвакуации с «Азовстали»
Зеленский заявил о готовности к переговорам об эвакуации с «Азовстали»
Болгарии предрекли хаос и разорение без российского газа
В Госдуме отреагировали на заявление МИД о вмешательстве США в дела России
Доктор Мясников заявил о скрытой опасности почечной недостаточности
Гитарист группы «Би-2» объяснил отмену концерта в Омске
В российском регионе ввели режим ЧС из-за пожаров
Байден запросил у Конгресса еще 33 миллиарда долларов для помощи Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.