В Госдуме отреагировали на заявление МИД о вмешательстве США в дела России
Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев отреагировал на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о вовлечении граждан США в массовое распространение фейков о России. Его комментарий приводится в Telegram-канале думской комиссии.
Как заявил Пискарев, действия Госдепартамента по размещению в открытом доступе ссылок на ресурсы, позволяющие любому желающему осуществить массовую рассылку россиянам фейков о спецоперации, комиссия расценивает «как прямое вмешательство во внутренние дела России и как подстрекательство и пособничество к совершению тяжкого преступления — "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации"».
Комиссия Госдумы подготовила обращение в компетентные органы с целью фиксации и принятия мер реагирования по фактам преступных действий организаторов и исполнителей этой антироссийской кампании, заключил Пискарев.
В четверг, 28 апреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва фиксирует попытки вмешательства во внутренние дела России в связи с ситуацией на Украине, они происходят в том числе и через интернет. По ее словам, речь идет о размещенном 21 апреля на сайте Госдепартамента США материале, в котором «содержится призыв к гражданам США (...) присоединиться к антироссийской пропагандистской кампании, воспользовавшись для этого западным инструментарием информационно-коммуникационных технологий».