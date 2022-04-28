В Госдуме отреагировали на заявление МИД о вмешательстве США в дела России

Пискарев: в Госдуме расценивают действия Госдепа как вмешательство во внутренние дела РФ

Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев отреагировал на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о вовлечении граждан США в массовое распространение фейков о России. Его комментарий приводится в Telegram-канале думской комиссии.

Как заявил Пискарев, действия Госдепартамента по размещению в открытом доступе ссылок на ресурсы, позволяющие любому желающему осуществить массовую рассылку россиянам фейков о спецоперации, комиссия расценивает «как прямое вмешательство во внутренние дела России и как подстрекательство и пособничество к совершению тяжкого преступления — "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации"».

Комиссия Госдумы подготовила обращение в компетентные органы с целью фиксации и принятия мер реагирования по фактам преступных действий организаторов и исполнителей этой антироссийской кампании, заключил Пискарев.

В четверг, 28 апреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва фиксирует попытки вмешательства во внутренние дела России в связи с ситуацией на Украине, они происходят в том числе и через интернет. По ее словам, речь идет о размещенном 21 апреля на сайте Госдепартамента США материале, в котором «содержится призыв к гражданам США (...) присоединиться к антироссийской пропагандистской кампании, воспользовавшись для этого западным инструментарием информационно-коммуникационных технологий».