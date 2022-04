Раскрыта российская стоимость подписки PlayStation Plus

«Чемпионат.com»: подписка PlayStation Plus будет доступна в России по цене от 539 рублей

Обновленная подписка PlayStation Plus будет доступна в России 22 июня. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В материале говорится, что Sony официально не раскрывала цену представленной в марте подписки для PlayStation, однако журналисты нашли способ выяснить ее. Согласно раскрытой информации, предложение станет доступным геймерам из России 22 июня — как и во всей Европе.

Уточняется, что базовый уровень PS Plus Essential будет называться в России «PS Plus Основной». Его стоимость составит 529 рублей в месяц, 1399 рублей за три месяца и 3299 рублей в год. В него войдут три бесплатные игры, доступ к онлайну, скидки. Уровень PS Plus Extra будет включать в себя все преимущества предыдущего тарифа и каталог из нескольких сотен игр для PS4 и PS5. Стоимость доступа на месяц составит 729 рублей, три месяца — 2139 рублей, 12 месяцев — 5299 рублей.

Наконец, максимальный уровень — «PS Plus Люкс» — будет включать в себя все преимущества начальных тарифов, демоверсии новых тайтлов и каталог классических игр. Стоимость премиального тарифа составит 805 рублей в месяц, 2599 рублей за три месяца и 6049 рублей в год.

«Хоть сервис должен запуститься в стране, официальные возможности перейти на новые тарифы могут быть ограничены сложностями со внесением средств на кошелек», — объяснили авторы. Также журналисты допускают, что до конца июня Sony может провести перерасчет магазина и поменять цены.

В марте Sony объявила, что приостановит поставки оборудования в Россию. «PlayStation Store также больше не будет доступен в стране», — отметили представители компании.