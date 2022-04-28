Во Владивостоке покажут модернизированный Т-80 на День Победы

ТОФ покажет модернизированный танк Т-80 на выставке в День Победы во Владивостоке

Во Владивостоке в День Победы организуют выставку современной техники Береговых войск Тихоокеанского флота (ТОФ). На Корабельной набережной покажут танк Т-80 и ракетные комплексы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

На выставке покажут модернизированный танк Т-80, боевую машину пехоты БМП-3, бронетранспортер БТР-82АМ и ремонтно-эвакуационную машину РЭМ-КЛ. Также ТОФ представит зенитные комплексы «Панцирь-С1» и «Оса», береговой ракетный комплекс «Бастион» и противотанковый комплекс «Штурм-С».

Танк Т-80БВ приняли на вооружение в 1985 году. В России разработали модернизированную версию Т-80БВМ, которая получила доработанный двигатель ГТД-1250, новый прицел и радиостанцию. Также Т-80БВМ получил динамическую защиту «Реликт» и решетчатые экраны.

Ранее в ходе специальной военной операции в Донбассе заметили доработанные танки Т-80БВ с дополнительной защитой.

В декабре 2021 года стало известно, что Береговые войска Тихоокеанского флота получили более 20 модернизированных танков Т-80БВ.