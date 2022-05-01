В штабе ДНР заявили, что прилегающие к «Азовстали» территории покинули 28 мирных жителей

28 мирных жителей покинули прилегающие к заводу «Азовсталь» территории. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.

«30 апреля с территории "Азовстали" были эвакуированы люди двумя группами. По подтвержденным данным штаба территориальной обороны ДНР, среди 28 эвакуированных — женщины и мужчины пожилого возраста, дети (один из них четырехмесячный малыш)», — рассказали представители штаба.

Отмечается, что все эвакуированные были направлены на фильтрационные мероприятия, проводимые специалистами из ДНР и России.

30 апреля сообщалось, что с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли 25 человек, включая шесть детей до 14 лет.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к немедленным переговорам по эвакуации людей с территории «Азовстали». Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутерришем.