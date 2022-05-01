Глава МИД ФРГ Бербок назвала условием отмены санкций против России вывод войск с Украины

В МИД Германии назвали условие отмены санкций против России. Как сказала глава ведомства Анналена Бербок, это станет возможным только при выводе российских войск с территории Украины. Слова министра ФРГ приводит РИА Новости.

«Перемирие может стать только первым шагом. Для нас ясно одно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска», — подчеркнула Бербок. Также она указала, что Брюссель больше не будет строить отношения с Москвой так, как это было прежде, а «ЕС не сможет положиться на обещания России».

В конце апреля стало известно и содержании шестого пакета санкций ЕС против России. По информации Bloomberg, в него может войти в том числе полное эмбарго на нефть. ЕС собирается предложить ввести полный запрет на российскую нефть к концу 2022 года, а также отключить ряд банков РФ и Белоруссии от SWIFT. Кроме того, могут быть введены ограничения на консультативные услуги, на услуги на базе облачных технологий и на приобретение недвижимости.

Российский МИД признает, что введенные против страны санкции являются беспрецедентными. Как говорил глава министерства Сергей Лавров, происходящее на Украине стало поводом для «удушения» экономики России, подрыва ее конкурентоспособности и блокирования ее будущего развития. Он отметил, что Запад не смущает, что антироссийские ограничения «начинают наносить ущерб рядовым гражданам их же государств».

По прогнозам Центробанка, инфляция в стране в 2022 году составит от 18 до 23 процентов. В 2023-м она снизится до 5–7 процентов. Отмечалось, что темпы роста потребительских цен все еще высокие, однако они значительно замедлились после пиковых значений первой половины марта. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, пик инфляции придется на конец 2022 года.