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Жителей Бреста предупредили о военной технике в городе

Мэр Бреста Рогачук предупредил горожан о передвижении военной техники по улицам

Фото: телеграм-канал «Александр Рогачук»

Мэр Бреста Александр Рогачук предупредил жителей города о передвижении военной техники по улицам. Он опубликовал сообщение в Telegram.

Рогачук напомнил, что в Вооруженных силах Белоруссии стартовала внезапная проверка сил реагирования. «В этой связи 4-5 мая по Бресту будет осуществляться движение военной техники комбинированным способом в районы выполнения поставленных задач», — заявил глава города.

Он заверил, что у жителей Бреста «нет поводов для беспокойства».

Ранее Министерство обороны Белоруссии заявило, что проверка сил реагирования не несет угрозы для соседних стран и Европы в целом. Проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск, отметили в Минске.

В конце мая в белорусской столице провели учения спецподразделений внутренних войск и ОМОН по борьбе с незаконными вооруженными формированиями.

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Алевтина Запольская
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