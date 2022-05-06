В Госдуме рассказали о скорой индексации пенсий

Глава комитета Госдумы по соцполитике Нилов заявил, что ожидает скорой индексации пенсий

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что в комитете ожидают решение об индексации социальных выплат, в том числе пенсий — в скором времени его примет правительство. Его цитирует ТАСС.

«В комитете ожидают в скором времени индексацию. Но коэффициент определит правительство, исходя из изменения цен, которые произошли за последнее время», — уточнил Нилов. Ранее член комитета Светлана Бессараб рассказала, что решение по этому вопросу может быть принято и реализовано в течение второго квартала 2022 года. Что касается уровня индексации, депутат предположила, что его определят исходя из данных Росстата — в первом квартале 2022 года инфляция составила 9,95 процента.

11 апреля президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов потребовал от подчиненных найти способ дополнительно проиндексировать или увеличить пенсии, зарплаты сотрудникам государственных и муниципальных учреждений, а также социальных выплат. 27 апреля президент заявил, что соответствующие решения будут приняты решения в ближайшее время.

В конце апреля стало известно, что правительство позволило зачислять пенсии, выплата которых невозможна в условиях санкций, живущим за границей россиянам в рублях на открытые в России счета. Такое постановление подписал премьер страны Михаил Мишустин.