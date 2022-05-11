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Спорт

Американский политик отреагировал на игру Капризова мемом на русском

Американский политик Гарофало отреагировал на игру хоккеиста Капризова мемом на русском

Фото: David Berding-USA TODAY Sports / Reuters

Член палаты представителей штата Миннесота Пэт Гарофало в своем Twitter отреагировал на игру российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Американский политик опубликовал отрывок из трансляции пятой встречи клуба с «Сент-Луис Блюз» и сопроводил ее мемом на русском языке. «Я здесь, чтобы надирать задницы и жевать жевательную резинку. И у меня закончилась жевательная резинка», — написал Гарофало.

Ранее 11 мая Капризов оформил дубль в пятом матче серии первого раунда плей-офф против «Сент-Луиса», но это не спасло команду от поражения (2:5). «Миннесота» уступает в серии со счетом 2-3.

В нынешнем плей-офф Капризов забросил семь шайб. Форвард вышел на первое место в списке лучших снайперов Кубка Стэнли и установил рекорд клуба по этому показателю.

Алексей Гусев
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