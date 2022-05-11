В Госдуме назвали срок начала работы посольств ДНР и ЛНР в России

Депутат Водолацкий заявил, что посольства ДНР и ЛНР заработают в РФ в течение двух недель

Открытие посольств Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в России — вопрос нескольких недель, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Сроки начала работы дипмиссий он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Подготовка к началу работы посольств республик Донбасса в России находится на финальной стадии, рассказал депутат.

Учитывая, что [послы] уже назначены указами [главы ЛНР Леонида] Пасечника и [главы ДНР Дениса] Пушилина, в настоящий момент идет оформление верительных документов, помещения, идет набор сотрудников. Думаю, это вопрос двух недель Виктор Водолацкий депутат Госдумы

«Это полнокровные посольства независимых республик — Луганской и Донецкой народных республик, которые признала Российская Федерация, и сейчас в стадии признания Сирией, другими государствами мира. Поэтому назначены чрезвычайные и полномочные послы и от ЛНР, и от ДНР. Они будут заниматься тем, чем занимается посол, чем занимается консульская служба — представлять интересы этих двух республик во всех сферах внешней политики, плюс оказанием максимальной помощи жителям Донбасса, которые сегодня вынужденно находятся на территории Российской Федерации в различных субъектах. Работы у них очень много, я уверен, что они с ней справятся», — отметил парламентарий.

Оба полпредства, которые откроются в Москве, будут оказывать услуги своим гражданам, проживающим в России, добавил Виктор Водолацкий.

«Получение гражданства, вопросы оформления помощи, утраченных документов, жилья, которое уничтожили националисты, сложной медицинской помощи. Вопросы, связанные с направлением на обучение студентов из республик на обучение в вузы Российской Федерации, разработка совместных программ и соглашений между Россией, ЛНР и ДНР», — перечислил депутат.

6 мая указами глав ДНР и ЛНР были назначены чрезвычайные и полномочные послы в России. Представителем Донецкой народной республики в России стала Ольга Макеева, представителем Луганской народной республики назначен Родион Мирошник.

По словам Макеевой, открытие дипмиссии в Москве запланировано на июнь. Она добавила, что местоположение посольства уже определено, точная дата открытия будет объявлена, после завершения всех необходимых приготовлений.

В свою очередь посол ЛНР Мирошник отметил, что для организации работы полпредства потребуются недели. По его словам, штат дипмиссии будет состоять из нескольких десятков человек, большинство сотрудников приедут в Москву из ЛНР.

