Производитель Alpen Gold и Milka предупредил о повышении цен

Alpen Gold, Picnic и Milka повысят цены на 15 процентов с 1 июня

Компания «Монделис», которая производит, в том числе Alpen Gold, Milka и «Барни», предупредила о повышении цен с 1 июня на 9-15 процентов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документы производителя.

Ожидается, что бисквиты Belvita, «Юбилейное», «Барни» станут дороже на 10-19 процентов, жевательные резинки Dirol и Halls подорожают на 10 процентов. Это происходит на фоне роста цен на ингредиенты, которые с июля 2021 года подорожали на 43 процента. Отдельные компоненты, например сахар, масло, орехи и молоко, выросли в цене более чем на 50 процентов.

Ранее Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») сообщила о подорожании маргарина в России. Там заявили, что этому способствует ряд причин как на мировом, так и на отечественном уровне. Предпосылок для снижения цены пока нет. В «Руспродсоюзе» отметили, что для повышения цен есть несколько причин, среди них изменение логистики поставок, рост стоимости масличных в мире, в том числе пальмового масла. При этом, дефицита маргарина в стране не ожидается.

В начале мая генеральная прокуратура России начала искать поставщиков, которые отказываются снижать отпускные цены на свою продукцию.