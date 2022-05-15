В США назвали последствия экспансии НАТО в Северной Европе для Арктики

The National Interest: вступление Финляндии и Швеции в НАТО дестабилизирует Арктику

Американский журнал The National Interest предупредил, что экспансия НАТО в Северной Европе может дестабилизировать Арктику. Об этом сообщает РИА Новости.

В опубликованной изданием статье специалистки по геополитическим проблемам Арктики Кэтрин Урбан отмечается, что до недавнего времени Швеция и Финляндия играли важную роль в урегулировании разногласий США и России, касающихся вопросов арктической безопасности.

Вступление этих стран в НАТО, по ее мнению, нарушит баланс сил. Результатом этого станет милитаризация Арктики, считает Урбан, причем подобную тенденцию, как ей кажется, уже можно наблюдать.

Изменение баланса сил в арктическом регионе приведет к тому, что любое осмысленное взаимодействие с Россией в области управления Арктикой станет практически невозможным. Это сделает риск вооруженного конфликта выше, чем в любой момент после гонки вооружений во времена холодной войны Кэтрин Урбан

Финляндия и Швеция сообщили о намерении вступить в Североатлантический альянс после начала российской спецоперации на Украине. Швеция может подать заявку во вторник, 17 мая. Глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто утверждал, что заявка Финляндии может быть подана в среду, 18 мая. Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что вступление этих стран в НАТО не останется без политической реакции.