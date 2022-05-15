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В Госдуме оценили возможную стратегию НАТО

Депутат Новиков заявил о продолжении поддержки Киева со стороны НАТО в обозримом будущем

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине поддержка Киева Западом будет только усиливаться. Дальнейшие отношения Москвы и Североатлантического альянса в разговоре с «Лентой.ру» оценил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Москва ответит на новую стратегию НАТО, в которой, по данным Bloomberg, поведение России могут обозначить как непосредственную угрозу. Но превентивных мер предпринимать не стоит, считает депутат.

Вырабатывать действия нужно тогда, когда они станут реакцией на действия оппонентов, не следует забегать вперед

Дмитрий Новиковдепутат Госдумы

Как пишет издание, в представленном документе будет уделено внимание российско-китайским взаимоотношениям и возможной нормализации сотрудничества с Москвой, если «ее поведение изменится». Дмитрий Новиков связывает это с попыткой изменения миропорядка.

«Все, что происходит сегодня не столько на Украине, сколько вокруг Украины, имеет далеко идущие связи, далеко идущие последствия и цели западной коалиции. Они полагают, — а это вытекает из всего контекста их действий, — что наступил момент для того, чтобы обеспечить новую мировую конфигурацию, где безграничный рост Китая будет профилактирован, а амбиции России, заявленные когда-то в Мюнхенской речи, связанные с тем, что у Российской Федерации есть свои национальные интересы, были надолго, а желательно навсегда забыты», — сказал парламентарий.

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В обозримом будущем мы будем свидетелями и поддержки киевского режима, и выделения новых военных усиленных бюджетов, и подведения под это определенных информационных поводов

Дмитрий Новиковдепутат Госдумы

Ранее Финляндия и Швеция, имеющие нейтральный военный статус, официально заявили о планах вступить в военный блок.

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Варвара Кошечкина
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