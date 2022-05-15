Глава МИД Германии заявила об усилении НАТО за счет Финляндии и Швеции

Глава МИД Германии Бербок: Бундестаг поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО усилит Североатлантический альянс. Об этом сообщает ТАСС.

Глава МИД Германии связала желание Швеции и Финляндии вступить в НАТО с ситуацией на Украине. Она добавила, что вступление этих стран в НАТО поддержат большинство членов Бундестага.

Ранее Бербок сообщила, что процесс приема Финляндии и Швеции будет очень быстрым, причем обе страны немедленно получат гарантии безопасности. «Мы должны дать ясно понять, что мы предоставляем безопасность, не должно быть промежуточной стадии, "серой зоны", когда непонятно, каким статусом обладают страны", — подчеркнула она.

Мы, партнеры по НАТО, ясно даем понять, что наши двери открыты для тех, кто нуждается в поддержке в сфере безопасности Анналена Бербок министр иностранных дел Германии

Аналогичное заявление сделал представитель Пентагона Джон Кирби. В интервью «Би-би-си» он заверил, что Финляндия и Швеция смогут рассчитывать на помощь США и в том случае, если нападение на эти страны произойдет до их официального вступления в НАТО.

Финляндия и Швеция сообщили о намерении вступить в Североатлантический альянс после начала российской спецоперации на Украине. Швеция может подать заявку во вторник, 17 мая. Глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто утверждал, что заявка Финляндии может быть подана в среду, 18 мая. Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что вступление этих стран в НАТО не останется без политической реакции.