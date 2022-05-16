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Путин высказался о сносе памятников советским воинам в Европе

Путин: в Европе варварски сносят памятники советским воинам и переписывают историю

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

В Европе власти варварски сносят памятники и цинично переписывают мировую историю — тем самым они перечеркивают подвиги тех, кто одержал победу во Второй мировой войне. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ, его цитирует ТАСС.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс выступил в поддержку решения Рижской думы о сносе памятника Освободителям Риги. Он назвал монумент советским воинам «объектом российской пропаганды» и сообщил, что в стране 20 мая пройдет шествие за освобождение Латвии «от всяческого советского наследия».

В Риге назвали возможным отправку памятника Освободителям города в Россию после его демонтажа. Вице-мэр города Эдвардс Смилтенс заявил, что снос памятника может занять срок от месяца до двух — на это в Латвии портал Ziedot.lv собрал 100 тысяч евро.

Неизвестные также уничтожили памятник советским воинам-освободителям в городе Кошалин в Польше. Монумент, который располагался на муниципальном кладбище, был снесен с помощью тяжелой техники.

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Анастасия Шейкина
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