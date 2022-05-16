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Приковавший себя к «Макдоналдсу» сын Сафронова возмутился уходу сети

Пианист Лука Сафронов-Затравкин заявил о намерении «Макдоналдса» затравить россиян
Начало событий в новости 250-килограммовый россиянин указал на предательство «Макдоналдса»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Сын известного художника Никаса Сафронова, пианист Лука Сафронов-Затравкин возмутился полному уходу сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» из России. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что владельцы сети «пытаются загнать в угол и затравить» россиян из-за вредной еды, к которой они привыкли.

Музыкант отметил, что его перформанс, во время которого он приковал себя наручниками к двери ресторана на Тверском бульваре — первому в СССР «Макдоналдсу» — не имел ничего общего с расстройством из-за «ухода бутерброда».

Мозговые рецепторы получали эндорфин, и хотелось еще и еще, хотя еда была невкусная, вредная, абсолютно направленная на получение избыточных калорий. Но мы как свободные люди решили, что мы будем это потреблять

Лука Сафронов-Затравкинпианист

По словам Сафронова-Затравкина, его больше волнует судьба людей, которые работали на сеть и пережили психоэмоциональный стресс из-за ее предательства, а также судьбы тех, кто не сможет перестроиться и начать питаться по-другому. В качестве примера 250-килограммовый пианист привел своего кота.

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«Мой кот очень сильно переживал, что ему на старости лет пришлось привыкать к другому питанию, к которому он до сир пор не привык. И мой вопрос обращен к тем [компаниям], кто уходит: что мой кот должен сделать, чтобы вы остались? Потому что он уже привык. Это животное, почему оно должно страдать?» — возмутился Сафронов-Затравкин.

Несмотря на то, что главным для русских людей должно быть спасение души, а не забивание желудка, россияне запомнят такое отношение Запада и не простят его, добавил он.

Ранее сообщалось, что спустя два месяца после закрытия ресторанов сеть «Макдоналдс» объявила об окончательном уходе с российского рынка и продаже всех торговых точек.

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Валерий Розенберг
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