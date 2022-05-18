Захарова объяснила разницу между Украиной и Финляндией в НАТО

Представитель МИД Захарова объяснила разницу между членством Украины и Финляндии в НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила разницу между потенциальным членством Украины и Финляндии в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе брифинга ее попросили объяснить подходы Москвы к вхождению в альянс Киева и Хельсинки. Дипломат ответила, что любое расширение НАТО имеет влияние и значение с точки зрения глобальной международной и, в частности, европейской безопасности. При этом она отметила, что не знает, чтобы на территории Финляндии в большом количестве формировались националистические батальоны и проводились эксперименты с опасными патогенами в десятках биологических лабораторий Пентагона. Также в Финляндии не наблюдается накачка вооружением, добавила Захарова.

Ранее на Смоленской площади заявили, что втягиванию Финляндии и Швеции НАТО сопутствуют запугивание и угрозы.

18 мая представители Финляндии и Швеции официально подали заявки на вступление в НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Ратификация договора о вступлении может занять вплоть до года. 17 мая замглавы МИД России Сергей Рябков выразил мнение, что вступление и интеграция Швеции и Финляндии в НАТО произойдет быстро. По его словам, это не укрепит региональную безопасность Стокгольма и Хельсинки, но приведет к потере возможности независимо определять свою дальнейшую политику.