Стало известно условие возвращения Медведевым статуса первой ракетки мира
Стало известно условие возвращения российским теннисистом Даниилом Медведевым статуса первой ракетки мира. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Медведев сможет вновь возглавить рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после Уимблдона из-за лишения турнира рейтинговых очков. Серб Новак Джокович сохранит первое место, только если сможет ликвидировать отставание в 2690 очков, которое накопится из-за сгоревших очков за прошлый год. Для этого ему нужно победить на «Ролан Гаррос» (2000 очков), а оставшиеся очки набрать на двух травяных турнирах, один из которых должен быть серии ATP-500. При этом Медведев на этих соревнованиях должен проигрывать в первом матче.
На первое место рейтинга претендует и немец Александр Зверев. Ему необходимо отыграть 970 очков за прошлый год. Для этого Медведеву также нужно проигрывать на старте турниров.
20 мая стало известно, что ATP, а затем и WTA, решили лишить турнир в Уимблдоне рейтинговых очков. Эта мера стала ответом на отстранение российских и белорусских теннисистов.
Медведев получил статус первой ракетки мира 28 февраля. Он обошел Джоковича после удачного выступления на турнире в мексиканском Акапулько. Однако спустя неделю, 4 апреля, россиянин вновь уступил первое место рейтинга сербу.