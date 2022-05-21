Стало известно условие возвращения Медведевым статуса первой ракетки мира

Медведев сможет вновь возглавить рейтинг ATP из-за лишения Уимблдона рейтинговых очков

Стало известно условие возвращения российским теннисистом Даниилом Медведевым статуса первой ракетки мира. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Медведев сможет вновь возглавить рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после Уимблдона из-за лишения турнира рейтинговых очков. Серб Новак Джокович сохранит первое место, только если сможет ликвидировать отставание в 2690 очков, которое накопится из-за сгоревших очков за прошлый год. Для этого ему нужно победить на «Ролан Гаррос» (2000 очков), а оставшиеся очки набрать на двух травяных турнирах, один из которых должен быть серии ATP-500. При этом Медведев на этих соревнованиях должен проигрывать в первом матче.

На первое место рейтинга претендует и немец Александр Зверев. Ему необходимо отыграть 970 очков за прошлый год. Для этого Медведеву также нужно проигрывать на старте турниров.

20 мая стало известно, что ATP, а затем и WTA, решили лишить турнир в Уимблдоне рейтинговых очков. Эта мера стала ответом на отстранение российских и белорусских теннисистов.

Медведев получил статус первой ракетки мира 28 февраля. Он обошел Джоковича после удачного выступления на турнире в мексиканском Акапулько. Однако спустя неделю, 4 апреля, россиянин вновь уступил первое место рейтинга сербу.