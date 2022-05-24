Излечившийся от рака звезда сериала «Универ» купил квартиру в Москве

Звезда сериала «Универ» Андрей Гайдулян купил квартиру в Москве

Российский актер Андрей Гайдулян рассказал о своей новой квартире в Москве. Излечившийся от рака в 2016 году звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» вместе с женой Александрой Велескевич купил жилье в столице, сообщает издание «7Дней».

Гайдулян отметил, что счастлив иметь собственную недвижимость. В начале весны в квартире закончили ремонт. «Последние два месяца прихожу домой и просто радуюсь своему уголку. Уходить отсюда совершенно не хочется. Я очень домашний человек, спокойно могу заниматься домашней работой. А тем более наконец-то в своем доме — это все-таки вдвойне приятно», — заявил актер.

В апреле звезда сериала «Универ. Новая общага» Елена Валюшкина рассказала о нежелании копить деньги на жилье. Актрису устраивает съемный дом, который она считает «практически своим». Кроме того, Валюшкина предпочитает не ставить долгосрочных целей.

Ранее в апреле сыгравшая в «Универе» Анна Хилькевич пожаловалась на высокие ставки по ипотеке. Артистке пришлось отложить покупку дома и продолжить арендовывать жилье из-за дорогого кредита на недвижимость.