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Парламент Чехии анонсировал выступление Зеленского перед депутатами

Парламент Чехии анонсировал выступление Зеленского перед депутатами 15 июня

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Парламент Чехии анонсировал выступление президента Украины Владимира Зеленского перед депутатами 15 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на спикеров обеих палат.

«Мы достигли договоренности (с администрацией украинского президента — прим. «Ленты.ру»), что 15 июня в 11:00 (12:00 мск — прим. «Ленты.ру») состоится совместное заседание обеих палат парламента, на котором в режиме реального времени в формате видеоконференции выступит президент Украины Владимир Зеленский», — объявила председатель Палаты депутатов (нижней палаты парламента) Маркета Пекарова-Адамова.

При этом она отметила, что дата и время выступления украинского лидера могут измениться. Ожидается официальное подтверждение администрации президента Украины.

Прежде Зеленский выступал перед парламентами ряда стран, в том числе Эстонии, Литвы, Греции, Австралии и других.

При этом голландские депутаты-демократы в конце марта отказались слушать украинского лидера во время его онлайн-выступления в парламенте Нидерландов. С таким же заявлением выступил оппозиционный словацкий депутат, глава партии «Направление — социальная демократия» Роберт Фицо. Он обвинил Зеленского в постоянной лжи.

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Марина Совина
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