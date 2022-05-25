Парламент Чехии анонсировал выступление Зеленского перед депутатами 15 июня

Парламент Чехии анонсировал выступление президента Украины Владимира Зеленского перед депутатами 15 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на спикеров обеих палат.

«Мы достигли договоренности (с администрацией украинского президента — прим. «Ленты.ру»), что 15 июня в 11:00 (12:00 мск — прим. «Ленты.ру») состоится совместное заседание обеих палат парламента, на котором в режиме реального времени в формате видеоконференции выступит президент Украины Владимир Зеленский», — объявила председатель Палаты депутатов (нижней палаты парламента) Маркета Пекарова-Адамова.

При этом она отметила, что дата и время выступления украинского лидера могут измениться. Ожидается официальное подтверждение администрации президента Украины.

Прежде Зеленский выступал перед парламентами ряда стран, в том числе Эстонии, Литвы, Греции, Австралии и других.

При этом голландские депутаты-демократы в конце марта отказались слушать украинского лидера во время его онлайн-выступления в парламенте Нидерландов. С таким же заявлением выступил оппозиционный словацкий депутат, глава партии «Направление — социальная демократия» Роберт Фицо. Он обвинил Зеленского в постоянной лжи.

