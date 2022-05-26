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Стало известно о ходе дела дисквалифицированного за букву Z российского гимнаста

Федерация спортивной гимнастики России подаст апелляцию на дисквалификацию Ивана Куляка

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) подаст апелляцию на дисквалификацию Ивана Куляка в апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF). Об этом стало известно «Матч ТВ».

Президент ФСГР Василий Титов назвал отстранение спортсмена несправедливым, так как его дисквалификация будет действовать еще полгода после окончания санкций в отношении сборной России. Он заявил, что апелляция должна быть подана до 7 июня, однако сроки рассмотрения дела не установлены.

18 мая Куляк был дисквалифицирован на один год за выход с буквой Z на груди во время церемонии вручения медалей на этапе Кубка мира в Катаре. В ходе дела отмечалось, что спортсмен нарушил устав, кодекс дисциплины, этики и поведения, а также технический регламент.

Куляк является чемпионом России по спортивной гимнастике среди юниоров. На его счету также серебро Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля.

Анастасия Борисова
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