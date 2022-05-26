Starliner отстыковался от МКС и отправился на Землю

NASA сообщила, что корабль Starliner отстыковался от МКС и отправился на Землю

Космический корабль Starliner отстыковался от Международной космической станции (МКС) и отправился на Землю. Об этом сообщает NASA в Twitter-аккаунте.

Расстыковка космического корабля и модуля Harmony американского сегмента МКС произошла в 21:36 по московскому времени. На Землю Starliner должен вернуться через четыре часа.

Стыковка космического корабля и станции состоялась 21 мая в 03:28 по московскому времени. Из-за проблем со стыковочным механизмом Starliner стыковка произошла на полтора часа позже запланированного времени. Пуск ракеты Atlas V со Starliner состоялся 20 мая в 01:54 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал.