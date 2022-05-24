Назван срок возвращения Starliner на Землю

НАСА: космический корабль Starliner вернется на Землю 26 мая

Космический корабль Starliner вернется на Землю 26 мая. Такой срок назвало НАСА.

Расстыковка космического корабля и модуля Harmony американского сегмента Международной космической станции (МКС) состоится 25 мая в 21:36 по московскому времени. На Землю Starliner должен вернуться через четыре часа.

Стыковка космического корабля и станции состоялась 21 мая в 03:28 по московскому времени. Из-за проблем со стыковочным механизмом Starliner стыковка произошла на полтора часа позже запланированного времени.

Пуск ракеты Atlas V со Starliner состоялся 20 мая в 01:54 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал.

Предыдущий раз Starliner пытался улететь (также без экипажа) к МКС в декабре 2019 года. Данная попытка оказалась неудачной. Из-за сбоя в программном обеспечении Starliner не достиг МКС, но сумел успешно вернуться на Землю.

Starliner, как и SpaceX Сrew Dragon, предназначен для доставки людей на околоземную орбиту, в частности на МКС.