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Экс-тренер сборной России по хоккею одной фразой оценил отстранение от ЧМ-2023

Быков описал отстранение сборной России по хоккею от ЧМ-2023 фразой «шабаш продолжается»

Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков одной фразой оценил отстранение национальной команды от чемпионата мира-2023. Его слова передает ТАСС.

«Шабаш продолжается», — так описал Быков произошедшее. Он посчитал решение Международной федерации хоккея (IIHF) дискриминацией российских спортсменов.

Ранее на отстранение национальной сборной от чемпионата мира-2023 отреагировали в Федерации хоккея России (ФХР). В организации заявили о несогласии с решением и назвали его безосновательным.

Об отстранении сборных России и Белоруссии от чемпионата мира-2023 сообщалось ранее 27 мая. Об этом было объявлено на конгрессе IIHF. Также стало известно, что турнир, который был перенесен из Санкт-Петербурга, пройдет в Финляндии и Латвии.

Дарья Коршунова
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