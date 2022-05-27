В России предупредили Запад об ответе на поставки РСЗО Украине

Сенатор Джабаров заявил, что Россия ответит США и Европе в случае поставок РСЗО Украине

Поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) Украине Западом могут спровоцировать мировой конфликт. В случае их применения против России, Москва даст немедленный ответ, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Риск международного конфликта

Это будет опасно не только России, но всей Европе и даже американцам. Если они поставят такое современное вооружение, они развязывают международный конфликт. Это уже будет не специальная военная операция Владимир Джабаров российский сенатор

«Они понимают, что если это оружие будет применено по территории Российской Федерации, ответ может быть по штабам принятия решений, как не раз говорил наш президент. Если там совсем перестали дружить с головой, это останется на совести этих политиков, они сейчас не понимают, с каким огнем они играют», — сказал сенатор.

При этом у России есть системы противовоздушной обороны, способные отбить ракетные удары, утверждает Джабаров.

«У России есть все возможности, чтобы не допустить падения ни одной ракеты на нашу территорию. Я не понимаю, чего они добиваются. Уже понятно, что Украина не в состоянии противостоять России. Они пытаются развязать войну, но во имя чего, что это им даст? Либо это слухи распускаются, нагнетая ситуацию, чтобы успокоить Украину», — заключил он.

Вопрос поставок РСЗО

27 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за поставку реактивных систем залпового огня Киеву. По его словам, они позволят Украине защититься от «жестокой российской артиллерии».

«Жизненно важно, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в военном отношении», — сказал политик.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что США решили на следующей неделе объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который могут войти поставки систем залпового огня.

26 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки западными странами Украине вооружения, которое способно достать до территории России, приведут к эскалации.

После начала специальной военной операции России на Украине страны Запада и НАТО начали поставки военной помощи Киеву. Украинские власти с самого начала боевых действий просили о предоставить тяжелое вооружение, однако этого избегали из-за опасений негативной реакции Москвы. Первые поставки такой техники начались во второй половине апреля.

