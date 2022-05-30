ВСУ дважды попытались прорвать оборону в Херсонской области

Украинские войска предприняли две попытки прорвать линию обороны в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались дважды прорвать оборону в Херсонской области, но потерпели поражение, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости.

По его словам, украинские военные предприняли попытку прорвать линию обороны в районе села Давыдов Брод. Они попробовали захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области, но осуществить свои планы не смогли и понесли потери.

Украинские войска за последние дни дважды пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод Кирилл Стремоусов замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области

Стремоусов добавил, что в результате военных действий не менее 70 украинских военнослужащих остались «убитыми на поле». По данным российской стороны, во время первой попытки украинская сторона «потеряла около 200 человек и 20 единиц техники».

70 военнослужащих ВСУ убитыми находятся на поле боя после попыток прорвать линию обороны

Он предупредил, что все аналогичные попытки ВСУ пресекаются российской армией. По словам военного, украинских солдат «гонят на убой». Он назвал попытки прорвать линию обороны между Николаевской и Херсонской областями бесполезными.

Все попытки прорыва, которые предпринимает украинская армия, заканчиваются гибелью солдат, которых гонят на убой Кирилл Стремоусов замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области

Закрыла границы

28 мая власти Херсонской области приняли решение закрыть границы с подконтрольными Украине регионами в целях безопасности. Сейчас пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно из-за постоянных обстрелов со стороны украинских военных, отметил Стремоусов. Жителям не рекомендуют ездить на Украину.

Сейчас из области можно попасть в Крым и часть Запорожской области, а оттуда в республики Донбасса.

Вхождение в состав России

Кроме того, Стремоусов заявил, что вопрос о вхождении области в состав России будет решен ближе к 2023 году. По его словам, на сроки могут повлиять боевые действия, и вряд ли решение будет принято осенью. Сейчас местные власти готовят административную систему.

Мы объявим позже, когда планируется какое-то голосование или плебисцит, но это будет не сегодня и не будет завтра, потому что наша первая задача — навести порядок в Херсонской области Кирилл Стремоусов замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области

Несмотря на то, что он ранее опровергал возможность референдума о присоединении к России, политик допустил, что голосование все же может состояться.

Специальная операция

В конце апреля российская армия сформировала в подконтрольных городах Херсонской области военно-гражданские администрации. 1 мая регион начал переход на рубли. Предполагается, что в течение четырех месяцев в обращении будут и рубль, и украинская гривна, затем все расчеты станут производиться в российской валюте. Кроме того, в Херсонской области решили перейти на московское время.

Мы перешли на московское время. Москва — это центр времени Херсонской области Кирилл Стремоусов замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. О ее начале в своем обращении к россиянам объявил президент страны Владимир Путин. Он объяснил, что в ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».