Обещание Зеленского не использовать РСЗО для ударов по России оценили

Политолог Бышок не исключил возможность удара РСЗО по территории России

Исключать возможность ракетного удара со стороны Украины по российским территориям нельзя, поскольку сегодня договоренности нарушаются представителями разных стран. Так в разговоре с «Лентой.ру» оценил обещание президента Украины Владимира Зеленского не атаковать российскую территорию после получения американских РСЗО кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Обещание

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обсуждение обещаний президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для ударов по территории России является бесполезной тратой времени.

«Мы видим, что обещания нарушают разные стороны — и устные, и письменные. Здесь, к сожалению, нет принципиальной разницы. Хотя мы хотим верить, что подписанные договоренности будут соблюдаться неукоснительно», — считает политолог.

Политолог не уверен, что обещанию президента Украины сегодня можно верить.

Я не исключаю возможность удара по территории России Станислав Бышок политолог

«Странно ожидать от Украины, что она будет действовать исключительно внутри своих границ в текущих реалиях. Проблема заключается в том, что границу между Россией и Украиной по-разному понимают в Москве и Киеве. С точки зрения Киева, и Донбасс, и Крым — это Украина. С точки зрения Москвы это не так. Более того, с точки зрения некоторых политиков, уже и Херсонская область скоро войдет в состав России. Возникает вопрос: а где Россия заканчивается?» — заявил он.

США и Запад

Станислав Бышок напомнил, что в украинском конфликте принимают участие и западные страны, позиция которых отличается друг от друга.

«США с гораздо большим энтузиазмом поставляют Украине вооружение, чем страны Европы. Очевидно, что в странах Европы есть точка зрения, может, и не доминирующая, но она существенная, что чем больше вооружения предоставляется Украине, тем с меньшим воодушевлением Киев вернется за стол переговоров. А хотелось бы, чтобы он вернулся», — сказал политолог.

В Вашингтоне же ставится вопрос не скорейшего завершения боевых действий, а вопрос причинения наибольшего вреда России, заявил Бышок.

США считают, чем больше будет поставляться ракет и прочих вооружений, тем больше будет проблем у России Станислав Бышок политолог

1 июня Джо Байден заявил, что США поставят Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами. По словам заместителя министра обороны США по политическим делам Колина Кола, Белый дом полагается на заверения Киева о том, что это вооружение не будет использовано для ударов по целям, расположенным на территории России.