Посол России связал рост экономического кризиса с санкциями США

Посол России Антонов заявил, что санкции США скажутся на продовольственной безопасности

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал введение нового пакета антироссийских санкций Вашингтона. Он заявил, что очередные рестрикции лишь усугубят мировой экономический кризис и нехватку продуктов. Его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии.

«Объявленные меры — очередное подтверждение русофобской истерии Вашингтона. Они находятся в одном ряду с попытками возложить на Россию вину за глобальные экономические дисбалансы, включая рост цен на топливо», — подчеркнул дипломат.

Антонов добавил, что ограничительная практика приведет к новым перебоям в цепочках поставок и скажется на продовольственной безопасности. Он указал, что экономические колебания могут отразиться и на самих США, где проблема нехватки некоторых продуктов питания приобретает все более острый характер.

2 июня Минторг США ввел новые ограничения против компаний из России и Белоруссии, в опубликованный список вошло 71 юридическое лицо, в том числе судостроительные и авиастроительные предприятия. Для них наложен запрет на доступ к оборудованию и технологиям американского производства. В России таких компаний оказалось 65, среди них — «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина», авиационная корпорация «Рубин», ОКБ имени Яковлева.

Также в черном списке оказалось Главное управление глубоководных исследований Минобороны России, морское бюро машиностроения «Малахит», Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Ограничения затронули Российскую академию наук.

Продовольственная угроза

Поставки продовольствия из России и с Украины сейчас не сможет заменить ни одна страна в мире. Это признал директор офиса продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков. Он напомнил, что на Россию и Украину приходилось свыше 30 процентов глобальных поставок продовольствия и от них зависит несколько десятков стран. «Перебои в поставках продовольствия и резкий рост цен на него грозят кризисами в национальной экономике и гражданскими волнениями», — признал представитель ФАО.

Норвежский производитель удобрений Yara заявил, что необходимо срочно восполнить дефицит финансирования продовольственной программы ООН в размере 10 миллиардов долларов, поскольку санкции в отношении российских удобрений и снижение украинского экспорта могут привести мир к катастрофе. «Мир осознал, что еда может быть оружием, и теперь его использует», — сказал глава Yara Свейн Торе Холсетер. Он добавил, что антироссийские санкции привели к сокращению мировых поставок удобрений на 15 процентов, а косвенное воздействие ограничений оказалось гораздо серьезнее — сельскохозяйственный сектор сильно пострадал от сбоя поставок и роста цен на газ.

Из-за конфликта на Украине порядка 13-15 миллионов человек в мире могут оказаться на грани голода. В 2019 году, в последний допандемийный год, в мире голодали 690 миллионов человек. При этом в 2020 году эта цифра достигла 811 миллионов. Со своей стороны генсек ООН Антониу Гутерриш признавал, что глобальный продовольственный кризис невозможно решить, пока на рынки не вернется сельскохозяйственная продукция из России и с Украины.

«Экономический армагеддон»

Ранее стало известно, что экономическая ситуация в Европе на фоне антироссийских санкций носит катастрофический характер. В частности, по предварительным данным Евростата, годовая инфляция в 19 странах Европейского союза в мае достигла исторического максимума в 8,1 процента. В апреле этот показатель составлял 7,4 процента.

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31 мая глава Палаты экономики Австрии, объединяющей представителей австрийского бизнеса, Харальд Марер предупредил, что введение газового эмбарго Евросоюза против России грозит «экономическим армагеддоном», который может привести к образованию «кратера из дефицита». По словам Марера, газовое эмбарго создаст «дополнительный ущерб, который никто себе даже и представить не может». Он призвал правительство Австрии срочно разработать энергетический генеральный план на случай прекращения поставок газа и не полагаться на соседние страны, поскольку в таком случае они будут заботиться только о собственных нуждах.