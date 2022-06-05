Названы главные изменения в Казахстане после конституционного референдума

Политолог Суздальцев предрек формирование второй автократии в Казахстане после референдума

Основная цель проведения конституционного референдума в Казахстане — это подстраховка для президента республики Касыма-Жомарта Токаева от новых волнений среди населения. Значение изменений главного документа страны в разговоре с «Лентой.ру» назвал политолог Андрей Суздальцев.

Что поменяется?

Конституционный референдум в Казахстане проходит 5 июня. Его инициировал глава государства Касым-Жомарт Токаев после январских протестов. Он заявил, что недовольство возникает из-за неправильного устройства государственного аппарата. По мнению Андрея Суздальцева, референдум поставит точку в создании новой автократии в Казахстане.

«Референдум запрограммирован. Мы наблюдаем завершение формирования второго авторитарного режима для Казахстана. Происходит смена первых отеческих режимов — это [экс-президент Казахстана Нурсултан] Назарбаев, [экс-президент Узбекистана Ислам] Каримов и так далее. Вместо них пришли вторые режимы, они менее авторитарные и не могут иметь такого авторитета, как основатели этих государств», — сказал он.

Они вынуждены себя немного обезопасить и демонстративно убрать президентские полномочия, которые раздражают население Андрей Суздальцев политолог

Касым-Жомарт Токаев предложил перейти от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Одна из главных поправок предлагает исключить из Конституции статью, посвященную Нурсулану Назарбаеву. В случае принятия изменений он лишится множества привилегий, а также статуса елбасы (отец нации).

Также часть полномочий президента перейдет парламенту, появятся ограничения по количеству сроков для главы государства, будет создан Конституционный суд.

Причины референдума

Идея провести референдум возникла после массовых протестов в начале 2022 года. Они начались 2 января из-за повышения цен на сжиженный природный газ в Жанаозене на западе Казахстана, но за несколько дней охватили всю страну. Участники беспорядков от экономических требований перешли к политическим, что привело к отставке правительства. Ситуация стабилизировалась после ввода в страну сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Новые конституционные изменения сохранят автократию в Казахстане, но сильно ее ослабят, уверен Андрей Суздальцев.

Авторитарный режим — это закрытая политическая система. Копящееся негодование в итоге выливается в уличные действия, например, как в Беларуси в августе 2020 года. Население не видит перспектив диалога с властью, потому что власть на диалог не идет. Токаев рассчитывает, что это будет отдушина, чтобы контакт с властью [шел] через парламент Андрей Суздальцев политолог

«Обычно вторые авторитарные режимы слабее, они больше зависят от настроений общества и внешних игроков. Это естественный путь нормализации отношений с обществом. Народ уже отвык от жестких форматов авторитаризма, править в современных условиях автократам очень сложно, это грозит большими негативными последствиями. Токаев старается застраховать себя от этих проблем», — объяснил политолог.

Плебисцит будет признан состоявшимся, если явка составит 50 процентов плюс один голос. По состоянию на 18 часов по местному времени (15:00 мск) явка превысила 65 процентов, передает ТАСС.

Токаев и Назарбаев уже отдали свои голоса. Как заявил действующий глава Казахстана, референдум поможет избавить страну от политических потрясений.