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Госдеп усомнился в решении проблемы с зерном после визита Лаврова в Турцию

Представитель госдепа Прайс: визит Лаврова в Турцию не решит проблему экспорта зерна

Фото: Andrew Harnik / Reuters

Госдепартамент США считает, что визит главы МИД России Сергея Лаврова в Турцию не решит проблему экспорта зерна с Украины. С таким заявлением выступил официальный представитель ведомства Нед Прайс, трансляцию, трансляцию вел Reuters.

По его словам, Вашингтон будет следить за визитом российского министра в Турцию, но считает, что одной поездки недостаточно для решения вопроса транспортировки сельскохозяйственных культур.

«Я уверен, что одной встречей не решишь эту проблему. Этот вызов требует включения Украины на центральную роль», — заявил Прайс.

Визит Лаврова в Турцию запланирован на 8 июня, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. «Министр иностранных дел Лавров с военной делегацией прибудет в Турцию 8 июня», — сообщил подробности поездки министр. Он уточнил, что основными темами для обсуждений станут транспортировка зерна и открытие коридора безопасности в Черном море.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может помочь Киеву с вывозом зерна через белорусскую территорию. При этом он отметил, что подобная помощь не будет безусловной.

Марина Совина
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