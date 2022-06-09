В Госдуме объяснили роль российских чиновников на постах правительств ЛНР и ДНР

Депутат Новиков: чиновники России в правительстве ЛНР и ДНР помогут восстановить Донбасс

Назначение бывших российских чиновников на государственные посты Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) призвано помочь в восстановлении Донбасса. Так в беседе с «Лентой.ру» роль управленцев из России объяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Зачем Донбассу нужны российские чиновники?

По словам депутата, ДНР и ЛНР нацелены на максимально тесную интеграцию с Россией, с чем может помочь опыт российских государственных служащих.

«Сегодня, учитывая, что территория находится в сложном положении, учитывая, что многие граждане ДНР и ЛНР стали гражданами Российской Федерации, возникла необходимость не только защитить этих людей социально-экономическими и военно-политическими средствами, но и оказать необходимую помощь в восстановлении Донбасса. В этих условиях важно обеспечить полный контакт, полное понимание этих двух республик с органами государственной власти не только на федеральном уровне, но и региональном», — сказал он.

Очень важно, чтобы на месте работали люди, которые погружены в местную проблематику, и в то же время знают российские особенности, способны квалифицированно обеспечить ту самую коммуникацию, которая будет очень важна в ближайшие месяцы и даже годы по восстановлению разрушенной инфраструктуры, предприятий, жилого фонда Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Правовые основания

Власти ДНР и ЛНР вправе предоставить гражданам любых стран, которых сочтут компетентными, право занимать важные государственные посты, считает депутат.

«Есть правовая система каждого конкретного государства. Если человек имеет, например, гражданство США, он не имеет права занимать ответственные государственные должности в России. Законодательство, которое существует в ДНР и ЛНР, может быть не таким разветвленным, как в России. В режиме тех контактов, которые сложились с ДНР и ЛНР, есть упрощенная процедура, по которой граждане республик могут получить российское гражданство. То же самое гражданство ДНР и ЛНР может быть получено [россиянами] в ускоренном порядке», — заключил он.

Ранее стало известно, что глава ЛНР Леонид Пасечник назначил бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова первым заместителем председателя правительства республики. Он обучался по программе подготовки кадрового резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) или «школы губернаторов».

8 июня глава ДНР Денис Пушилин отправил в отставку премьер-министра и правительство. Позже кабинет министров возглавил экс-чиновник Минпромторга России Виталий Хоценко. Он также прошел «школу губернаторов», а в марте 2019 года стал финалистом конкурса «Лидеры России».

Должность первого заместителя руководителя администрации главы ДНР занял Александр Костомаров, который ранее был заместителем губернатора Ульяновской области. Заместителем председателя правительства ДНР стал Евгений Солнцев, который работал в Министерстве строительства и ЖКХ России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с уважением относятся к решению главы ДНР сменить правительство.