Курс рубля резко вырос перед заседанием Центробанка

Перед очередным заседанием Банка России, на котором может быть принято решение об изменении ключевой ставки, курс рубля резко вырос. Доллар с начала дня потерял почти 2,5 процента, опустившись ниже 58 рублей, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 12:35 доллар торгуется на уровне 57,92 рубля, а евро — 61,62 рубля. Фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику. Индекс Мосбиржи падает на 0,4 процента, до 2285 пункта, а индекс РТС растет на 2,5 процента до 1243 пункта.

Рубль преодолел отметку в 60 рублей за доллар на фоне того, что российские банки начали вводить комиссии на валютные счета, что создало на рынке дополнительное предложение. В результате российская валюта почти вернулась на уровни конца мая, когда Центробанку удалось добиться временного отхода рубля от опасной отметки.

Повлиять на курс может очередное заседание ЦБ, которое проходит в пятницу, 10 июня. По прогнозу экспертов, регулятор дополнительно снизит ключевую ставку. Вместе с тем аналитики сомневаются, что решение окажет значительное влияние на рубль, потому что основным фактором остается значительный торговый профицит.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что излишне крепкий рубль угрожает российской экономике, поскольку делает ее продукцию неконкурентной на внешнем рынке. Также эксперты признавали, что курс доллара 60 рублей и ниже критичен для бюджета.

В попытках решить проблему российской валюты власти отменили ряд административных ограничений. В частности, накануне президент страны Владимир Путин отменил требование для экспортеров по продаже половины валютной выручки.

В начале недели посол США в России Джон Салливан похвалил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину за великолепную работу.