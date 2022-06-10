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Оценено будущее арестованного участка Невзорова

Юрист Романенко заявил, что арестованный участок Невзорова могут реализовать на торгах

Фото: @nevzorovofficial

Ранее арестованный Басманным судом Москвы земельный участок журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов) может быть продан на торгах. Об этом «Известиям» рассказал юрист Дмитрий Романенко.

«Если в приговоре будут фигурировать взыскания, может быть, штрафы, то тогда взыскание может быть обращено на арестованное имущество, то есть оно будет реализовано на торгах, и полученные средства будут обращены в пользу государства», — заявил специалист, оценивая будущее арестованного участка.

По словам юриста, если сумма штрафов, которые могут присудить Невзорову, будет меньше стоимости имущества, журналист сможет получить остаток средств. В обратном случае требования суда не будут удовлетворены полностью.

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10 июня стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал участок Невзорова на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что стоимость участка составляет почти восемь миллионов рублей. После этого в суде сообщили, что арест на имущество был наложен в рамках уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ).

В начале мая суд заочно арестовал Невзорова за распространение фейков о ВС РФ. За два дня до этого МВД объявило журналиста в розыск. В апреле Невзорова включили в реестр СМИ-иноагентов.

В марте Следственный комитет возбудил уголовное дело против Невзорова за распространение фейков о действиях ВС РФ. Вскоре после этого стало известно, что журналист покинул Россию.

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Олег Давыдов
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