Названы цели возможной встречи Путина и Макрона

Политолог Бышок счел, что Макрон хочет обсудить с Путиным вопрос мирных переговоров

Главной темой возможной встречи президента России Владимира Путина с главой Франции Эммануэлем Макроном станет вопрос возобновления мирных переговоров с Украиной. Такую цель «Ленте.ру» назвал исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок.

Цели встречи

Планы Макрона встретиться с Путиным связаны с неоправданными ожиданиями успехов Украины на поле боя, считает политолог.

«Президент Макрон уже не может обойтись без общения с президентом Путиным. Он недавно заявил, что переговорил с ним 100 часов по телефону в последние три-четыре месяца, поэтому нельзя же просто взять и прекратить общаться со своим коллегой, с которым вы так часто общаетесь. С другой стороны, очевидно, что идея, которая была месяца полтора-два назад, что Украина может одержать победу на линии фронта, сейчас уже отвергнута», — объяснил он.

Кроме того, Макрон пытается выполнять роль посредника. Во время визита в Москву он может передать Путину некоторые соображения, которые были выработаны на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, уверен Бышок.

Сейчас основная идея — подтолкнуть стороны к переговорам, отсюда поездка четырех европейских лидеров в Киев на поезде, более-менее открыто произносимые слова, относительно того, что пора возвращаться за стол переговоров Станислав Бышок кандидат политических наук

«Макрон не оставляет своих амбиций стать фактическим главой европейской дипломатии, а поскольку принципиальным вопросом европейской политики, экономики и безопасности является конфликт на Украине, это как раз то, чем в международной политике занимается непосредственно Эммануэль Макрон», — сказал он.

При этом встреча с российским президентом не противоречит словам Макрона о невмешательстве Парижа и Берлина в переговоры с Россией, отметил политолог.

Диалог Путина и Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил скорый визит в Россию при наличии сигналов от Владимира Путина. «Чтобы я отправился в Россию, должны быть созданы предварительные условия. Но я ничего не исключаю», — заявил глава французского государства.

Также он сообщил, что у него пока нет планов созваниваться с российским коллегой, но он рассматривает такую возможность.

Слова Макрона прозвучали после его визита на Украину вместе с лидерами Германии, Италии и Румынии, который официально не анонсировался. По данным издания Die Welt, европейские политики в обмен на поддержку тайно призывали Зеленского возобновить диалог с Россией и организовать переговоры с Путиным.

После начала специальной военной операции на Украине французский лидер приезжал с визитом в Москву, а также неоднократно созванивался с президентом России.

