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Оценены последствия банкротства российской «дочки» Google

Аналитик Кусков: россияне не заметят изменений в работе Google из-за банкротства «дочки»

Фото: Vincent Isore / Globallookpress.com

В случае признания дочерней компании Google в России банкротом, большинство пользователей не заметят изменений в работе. Последствия могут коснуться сотрудничающих с корпорацией юридических лиц, объяснил в беседе с «Лентой.ру» генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

По оценке специалиста, сервисы продолжат функционировать в прежнем режиме.

«На банкротство они подали, потому что Роскомнадзор на них наложил штрафы. Они не хотят платить, плюс есть технические проблемы со счетами. С точки зрения россиян — для большинства из них пока ничего не изменится. Кто пользуется почтой Google, продолжит это делать на бесплатной основе. Тем, кто пользуется смартфонами Android, тоже не грозит пока отключение. Пока не будет чего-то кардинального, россияне не увидят ничего иного», — сказал он.

Присутствие Google в свое время было хорошо тем, что Google и Apple — это единственные компании с юридическими лицами в России. Они платили налоги, у них было подразделение здесь, они официально зарабатывали деньги здесь, в отличие от Facebook (соцсеть принадлежит признанной экстремистской компании Meta), Netflix и многих других. Сейчас этого не будет, но с точки зрения пользователя ничего не поменяется

генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDailyДенис Кусков

Финансовые сложности могут возникнуть у юридических лиц, сотрудничающих с Google, отметил Денис Кусков.

«Если есть какие-то платные взаимоотношения с юридическими лицами, то возникают определенные проблемы, например, как они возникают сейчас с оплатой услуг Apple — раньше деньги снимались с карточки, потом по номеру телефона, теперь и с этим проблемы. Те, кто пользуется Google на платной основе, могут столкнуться с проблемами», — пояснил аналитик.

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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ООО «Гугл», «дочки» Google, о собственном банкротстве.

Компания начала процесс банкротства 18 мая. Google заявил, что арест банковского счета в России сделал невозможным функционирование российского офиса, включая сохранение сотрудников, оплату их труда, услуг поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств.

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Мария Сметанина
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