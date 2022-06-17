Отказ ЕК от рекомендации предоставить Грузии кандидатство в ЕС объяснили

Политолог Кортунов связал решение ЕК по кандидатству Грузии в ЕС с кризисом в республике

Отказ Еврокомиссии предоставить Грузии статус кандидата в члены Европейского союза (ЕС) связан с политическим кризисом в республике. Так в разговоре с «Лентой.ру» объяснил решение ЕК генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По словам политолога, Молдавия, которая получила такую рекомендацию, проделала для этого большую работу.

Есть много различий между Грузией и Молдавией. Одно из них заключается в том, что Молдавия вроде бы на данный момент преодолела многолетний политический кризис Андрей Кортунов политолог

«То двоевластие, которое много лет фактически присутствовало в политической жизни Молдавии, закончилось. Сейчас власть в этой стране консолидирована, она находится в руках [президента] Майи Санду и ее партии. Можно говорить об определенной последовательности стратегии Кишинева. В Грузии хронический кризис и противостояние. С одной стороны стоит [лидер партии "Грузинская мечта" Бидзина] Иванишвили, с другой — коалиция во главе с [экс-президентом Грузии] Михаилом Саакашвили, постоянные скандалы, протестные движения, выливающиеся на улицу. Это, возможно, и является отличием двух стран, что повлияло на решение Еврокомиссии», — сказал он.

При этом получение Грузией рекомендации Еврокомиссии зависит от внутреннего политического процесса, уверен Кортунов.

«После того, как Молдавия и Украина получили такой статус, то, возможно, процесс пойдет несколько быстрее. Конечно, Грузии предстоит выполнить свое домашнее задание. Это будет зависеть от того, насколько устойчивым окажется нынешнее политическое руководство, насколько последовательно сможет принимать меры, в том числе не очень популярные, чтобы соответствовать требованиям кандидата в члены Европейского союза», — заключил он.

17 июня Еврокомиссия отказала Грузии в рекомендации на предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза. Страна должна выполнить все условия, выдвинутые европейскими представителями, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

При этом такую рекомендацию получили Молдавия и Украина. Окончательное решение о предоставлении или отказе Киеву и Кишиневу в статусе кандидата на вступление в объединение будут принимать лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня.

Украина, Грузия и Молдавия направили заявки на вступление в объединение после начала российской военной спецоперации.