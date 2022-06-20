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Запрет Instagram в России признали законным

Мосгорсуд признал законным запрет компании Meta, Facebook и Instagram в России

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Мосгорсуд признал законным запрет компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России), а также принадлежащих ей и также запрещенных соцсетей Instagram и Facebook. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента, находящегося в здании суда.

Суд отклонил жалобу компании Meta на решение о признании ее деятельности экстремистской. «Оставить апелляционную жалобу без удовлетворения», — заявил один из судей коллегии.

По данным агентства, на заседании представитель Meta утверждал, что у московского суда не было полномочий рассматривать дело против международной компании. Кроме того, он заявил, что Meta не допускает призывов к насилию в отношении россиян и выступает против русофобии.

Компания Meta подала в Тверской суд Москвы жалобу на решение о запрете ее деятельности в России из-за экстремизма в конце апреля. Перед этим аналогичная жалоба, которую подало третье лицо, поступила в Таганский суд столицы.

Meta признали экстремистской и запретили в России 21 марта. При этом уточнялось, что россиян не будут привлекать к ответственности за использование продуктов компании, в том числе соцсетей Facebook и Instagram.

С требованием признать Meta Platforms экстремистской организацией и запретить ее в стране 11 марта выступила Генпрокуратура России. Перед этим стало известно, что компания временно разрешила принадлежащим ей соцсетям в ряде стран не блокировать призывы к насилию в отношении российских военных.

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Ксения Кривотулова
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