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В Литве предложили попросить НАТО о размещении в стране войск и средств ПРО

Дипломат Янушка призвал попросить НАТО разместить в Литве дивизию и средства ПРО

Фото: Yves Herman / Reuters

В Литве предложили попросить НАТО о размещении в стране войск альянса и средств противоракетной обороны (ПРО). Об этом высказался литовский дипломат, бывший секретарь Министерства иностранных дел (МИД) республики Альбинас Янушка, передает РИА Новости.

Он призвал воспользоваться «кризисом калининградского транзита» и доказать НАТО необходимость размещения в Литве дивизии альянса и «очень серьезных воздушных и противоракетных средств защиты».

Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Европейского союза (ЕС). По предварительным оценкам, ограничение может затронуть до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы и металлы.

В ответ на это в МИД России потребовали от Литвы возобновить грузовой транзит через свою территорию в Калининградскую область и пригрозили «защищать свои национальные интересы», если в Вильнюсе не прислушаются к требованию Москвы.

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