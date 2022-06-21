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Посол ЕС прибыл в МИД России в связи с запретом транзита товаров в Калининград

Посол ЕС Эдерер прибыл в МИД России в связи с запретом транзита товаров через Литву

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Посол Европейского союза (ЕС) Маркус Эдерер прибыл в Министерство иностранных дел России в связи с запретом Литвы транзита ряда товаров в Калининградскую область. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент РИА Новости, машина посла только что подъехала к зданию МИД на Смоленской площади.

17 июня литовские железные дороги запретили транзит грузов в российский регион из Белоруссии. Причиной такого решения были названы санкции Евросоюза. Ограничения действуют с 18 июня.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что товары, которые попали под ограничения на транзит из регионов России в Калининградскую область через Литву, будут доставляться в регион водным транспортом. Несанкционные товары продолжат доставлять по железной дороге.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что такая блокада является «нарушением всего и вся». Правительство пообещало принять ответные меры.

Мировая история санкций
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Виктория Кондратьева
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