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Бывший чемпион UFC дал совет Чимаеву

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье посоветовал Хамзату Чимаеву подраться с Белалом Мухаммадом
Даниэль Кормье

Даниэль Кормье. Фото: Jason Silva / Globallookpress.com

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Даниэль Кормье дал совет шведу Хамзату Чимаеву. Его слова передает SportsKeeda.

«Хамзату стоит подраться с [американцем] Белалом Мухаммадом. Он обладает стилем, который временами может казаться не таким уж и увлекательным», — заявил экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). По мнению Кормье, это заставит Мухаммада драться, поскольку он не сможет перевести Чимаева в партер.

Ранее Чимаев и Мухаммад договорились о поединке в UFC. Швед предложил провести схватку в октябре в Абу-Даби. Американец согласился.

Чимаев 10 апреля одержал победу над бразильцем Гилбертом Бернсом. Она стала 11-й в карьере шведа. Он ни разу не уступал в профессиональных MMA, на его счету также пять побед в пяти боях в UFC.

На счету Мухаммада 21 победа при трех поражениях в ММА. Еще один бой с его участием признан несостоявшимся.

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