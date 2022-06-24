Перечислены главные опасности летнего солнца

Дерматолог Арканников предупредил о риске развития меланомы из-за летнего солнца

Длительное нахождение под открытым солнцем в самые жаркие часы опасно для кожи и может вызывать различные заболевания. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредил врач-дерматолог Станислав Арканников. Он перечислил основные проблемы, которыми может грозить желание загореть.

Чем опасно летнее солнце?

По словам специалиста, главная опасность солнца заключается в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, поэтому необходимо избегать его в пиковые часы.

«Наибольшая активность солнца с 11 до 16 часов. В это время желательно не находиться на солнце под прямыми солнечными лучами. Как бы ни хотелось быть красивыми и загоревшими спасателями Малибу, надо именно в этот период времени скрываться под навесом. Если нет такой возможности и человек находится в это время на открытом воздухе под открытым солнцем не на пляже, а перемещаясь по городу, желательно надевать соответствующую одежду и пользоваться солнцезащитными составами», — предупредил Арканников.

Сегодня солнечная энергия имеет наибольшую активность, чем это было 20-30 лет назад, и разрушение озонового слоя негативно влияет на кожу человека, отметил дерматолог. Также есть большое количество причин, которые можно отнести к факторам риска, например, тип кожи. У тех, кто имеет бледную кожу и рыжий цвет волос, высок риск возникновения меланомы, у обладателей темных волос и темной кожи риск меньше, добавил он.

Если наши бабушки и дедушки могли смело загорать под открытым солнцем, быть красивыми, шоколадными и ничего им за это не было, то сейчас есть онкологические заболевания, в частности меланома Станислав Арканников врач-дерматолог

«Это бич современного общества, потому что солнце стало иметь совершенно другую активность, а люди стали пренебрегать тем, что солнечная энергия негативно влияет в определенные часы», — сказал врач.

Также немаловажен вопрос молодости кожи. Основной фактор, который влияет на ее старение, — это ультрафиолетовое излучение, подчеркнул Арканников.

Длительное воздействие ультрафиолета на кожу приводит рано или поздно к преждевременному старению, поэтому все загоревшие красотки очень рано начинают стареть Станислав Арканников врач-дерматолог

«Это можно определить по типажу людей, проживающих в тех или иных регионах планеты. Например, в южных регионах все очень загоревшие, но быстро старятся, уже в 40 лет у женщин лицо, как печеное яблоко. А в северных районах, наоборот, все бледные поганки, морщины наступают очень поздно», — рассказал он.

Как загорать безопасно?

Риск возникновения меланомы, или рака кожи, достаточно велик, если находиться на солнце именно с 11 до 16 часов, отметил дерматолог. Однако в очень жаркие или прохладные дни следует ориентироваться на солнечную активность, объяснил Станислав Арканников.

«Здесь ключевым моментом является ультрафиолетовый индекс. На него можно ориентироваться как на некий барометр, разрешающий или не разрешающий загорать, он должен быть меньше шести. Если он шесть и выше, то загорать не следует, потому что риск развития онкологических заболеваний очень велик. Любой современный смартфон имеет программы погоды, где есть понятие ультрафиолетового индекса», — заключил он.

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