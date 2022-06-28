Экономист оценил последствия заявления Moody's о дефолте России

Экономист Абрамов счел «мутной» ситуацию вокруг заявления Moody's о дефолте России

Признание Западом дефолта в России не играет роли в настоящий момент. Однако в долгосрочной перспективе это грозит Москве последствиями, считает кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Сейчас будет немножко мутная ситуация в отношении факта признания дефолта. Признание Moody's ничего пока не решает, потому что, в сущности, рейтинговые агентства могут признавать факты дефолта, но по западным правилам им запретили заниматься российскими долгами, поэтому они не осуществляют кредитное рейтингование России. Сам факт признания Moody's этого события ничего не решает», — сказал он.

Как происходит признание госдолга?

Фактически признавать факт дефолта в стране могут три рейтинговых агентства — Moody’s, S&P и Fitch. Также это может сделать Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA), либо сами держатели облигаций, отметил Абрамов.

«Скорее, признание со стороны западного сообщества пойдет с той стороны, что все будут признавать этот факт. Потом инвесторы, возможно, скажут: "все, кто мог, уже сказали, что это дефолт, значит, это дефолт". А Россия это признавать не будет. Дальше все зависит от того, какие шаги разные заинтересованные стороны будут делать», — объяснил экономист.

На что повлияет объявление дефолта?

Теперь существуют риски, что может наступить ситуация кросс-дефолта. Это означает, что сложности по одним обязательствам приводят к невозможности обслуживать и другие. Если становится понятно, что произошедшее сейчас — это дефолт, то все остальные держатели облигаций России могут предъявить их к взысканию, утверждает кандидат экономических наук.

«Это уже плюс 40 миллиардов долларов обязательств, возникают новые ситуации. Данное событие создает фон для корпоративного долга. Если будет отработана нынешняя процедура признания дефолта среди международного сообщества, то в аналогичных ситуациях с корпорациями будут быстрее признавать дефолты. А корпорации гораздо больше зависят от внешнего финансирования, чем Минфин», — сказал Александр Абрамов.

Плюс к этому долгосрочные последствия — на много лет Россия не сможет выходить на западные рынки, пока не урегулирует проблему долгов Александр Абрамов кандидат экономических наук

Позиция России

Трудности с обслуживанием госдолга возникли у Москвы в результате санкций. Вашингтон в мае не продлил лицензию, которая позволяла проводить платежи по еврооблигациям в валюте. Из-за этого Россия стала платить в рублях.

В Минфине отказались считать произошедшее дефолтом расчетно-клиринговых систем. В Кремле назвали утверждения о дефолте неправомерными. По мнению экономиста, согласившись с этим, можно столкнуться с непредсказуемыми последствиями.

Долгосрочные последствия никого в России устроить не могут Александр Абрамов кандидат экономических наук

«Возникает проблема у финансирования российских долгов инвесторами, которые входят в состав дружественных стран. Дружба дружбой, а по долгам дефолт объявлен, это их ставит в сложную ситуацию», — заключил он.

Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что Россия допустила дефолт по внешним обязательствам. Речь идет о двух выпусках еврооблигаций — долларовых со сроком погашения в 2026 году и номинированных в евро со сроком погашения в 2036 году.

27 июня издание Bloomberg сообщило, что Россия допустила дефолт по внешнему долгу впервые с 1918 года.