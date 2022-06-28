Вассерман оценил вероятность возвращения к советской системе образования

Вассерман заявил, что возврат к советской системе образования в России невозможен

Депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман оценил вероятность возврата к советской системе образования в России, назвав его невозможным. Соответствующий пост был опубликован в его Telegram-канале.

«Сразу после решения о выходе Российской Федерации из Болонского соглашения многие серьезные деятели РФ заявили, что возврат к советской системе высшего образования невозможен. Они правы: возврат невозможен, ибо советской системы высшего образования как чего-то отличного от остального мира отродясь не бывало», — заявил Вассерман.

Как объяснил депутат, в основе советского образования лежала «идея восхождения от общего к частному, от абстрактного к конкретному, формирования целостной картины мира и уже на ее основе построения знаний и умений, нужных в конкретном роде активности». Вассерман отметил, что эта концепция возникла еще в незапамятные времена, а на рубеже XVIII–XIX веков она была сформулирована немецким философом Гегелем.

В Советском Союзе эту систему довели до совершенства, подчеркнул публицист. Однако, как уточнил Вассерман, это не означает, что идея познания от общего к частному является советской, на самом деле «она — достояние всего человечества».

Депутат добавил, что в России сегодня необходимо развивать специалитет. По мнению Вассермана, эта форма обучения создает общетеоретический фундамент, благодаря которому конкретные знания и умения усваиваются быстрее и лучше, чем при бакалавриате и магистратуре.

О том, что все российские вузы исключили из Болонской системы образования, стало известно 7 июня. Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что отказ от этой системы связан с новыми условиями, в которых оказалась страна, а также тем, что ее внедрение не привело к достижению определенных целей по качеству образования.

Позже замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев сообщил, что отказ от Болонской системы не означает автоматического возврата к советской модели образования. Он уточнил, что новая система образования будет ориентирована на национальные интересы. Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова также отметила, что время советской системы образования прошло.

Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году. Эта система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. По мнению авторов инициативы, Болонская система позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.