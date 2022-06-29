Российские силовики задержали диверсионную группу в Херсонской области

В Херсонской области задержали диверсионную группу террористов с ПЗРК «Игла»

Корреспондент РИА Новости рассказал, что в Херсоне российские силовики, в состав которых входил действующий в настоящее время в области краснодарский ОМОН, задержали диверсионную группу украинских террористов. Среди вооружения у них обнаружились два переносных зенитно-ракетных комплекса (ПЗРК) «Игла», ручные противотанковые гранатометы, пластид со средствами взрывания, противотанковая мина, автоматы, пулеметы, бронежилеты и боеприпасы.

В результате операции успешно удалось установить и задержать всех членов диверсионной группы, которые в настоящее время дают показания. Отмечается, что они планировали атаковать пункты временной дислокации российских солдат и представителей военно-гражданской администрации области. Также проводится работа по установлению возможных связей задержанных с украинскими спецслужбами, которые действуют на подконтрольных России территориях.

Иностранные наемники

По данным Минобороны России, обнародованным 17 июня, всего на Украине с 24 февраля было зафиксировано 6956 иностранных наемников, из которых 1956 уничтожены, а 1779 покинули страну

Вооруженные силы Луганской народной республики (ЛНР) задержали под Лисичанском 12 иностранных наемников когда те предприняли попытку побега из окруженного города. Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев пообещал в скором времени обнародовать информацию об их национальности и гражданстве. Он добавил, что на них, как и на других воюющих на стороне Киева наемников, не распространяется статус военнопленных.

Они также принимали участие в боях в Рубежном, точно так же в Северодонецке. И вот в Лисичанске их, наконец-то, поймали Виталий Киселев помощник министра внутренних дел ЛНР

Боец чеченского спецподразделения «Ахмат» с позывным «Малой», в свою очередь, рассказал, что на химкомбинате «Азот» в Северодонецке на стороне украинских солдат воевали «Грузинский батальон», «Английский батальон», а также бойцы из Армении.

У приговоренного к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР) наемника, гражданина Марокко Саадуна Брагима, который был осужден за участие в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований, в ходе психиатрической экспертизы выявили психопатию. Источник пояснил, что поставленный ему диагноз не относится к заболеваниям и является особенностью его характера.

Сроки российской военной спецоперации

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, когда закончится военная спецоперация. Дипломат пояснил, что она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.

Мы начали специальную военную операцию с тем, чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной, чтобы с территории этой страны, превращенной с подачи западных стран в анти-Россию, а также от ее националистического руководства, перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины Дмитрий Полянский первый зампостпреда РФ при ООН

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва заинтересована в том, чтобы Донбасс был освобожден настолько быстро, насколько это возможно. По его словам, Россия прикладывает все возможные усилия для реализации этого плана. Полищук также подчеркнул, что Россия не наносит ударов по гражданским объектам и мирному населению Украины, поскольку это не является целями спецоперации.

Спецоперация России на Украине Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).