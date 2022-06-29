Отказ Норвегии пропустить грузы на Шпицберген сравнили с действиями Литвы

Политолог Кортунов счел отказ Осло пропустить грузы России на Шпицберген перестраховкой

Норвегия перестаралась при соблюдении антироссийских санкций Евросоюза (ЕС), поэтому не пропустила грузы в российские поселки на Шпицбергене. Эти действия сравнимы с отказом Литвы в транзите для Калининградской области, рассказал «Ленте.ру» генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Проблемы с пропуском на Шпицберген

Проблемы с доставкой грузов на территорию российских поселков на архипелаге Шпицберген возникли из-за чрезмерных попыток Осло соблюдать ограничительные меры против России, считает политолог.

Норвегия очень сильно подстраховалась, выполняя решение Европейского союза Андрей Кортунов политолог

«Случай сравним с литовским — транзитом грузов в Калининградскую область через территорию Литвы. Хотя Норвегия не входит в Евросоюз, она выполняет его санкции, которые ЕС накладывает на Россию. Вопрос должен быть отрегулирован вместе с Брюсселем», — сказал он.

Эскалация

Ситуация осложняется тем, что в акватории Северного Ледовитого океана сейчас появляются дополнительные риски из-за того, что свою работу фактически прекратил Арктический совет. Это связано с тем, что страны-члены Арктического совета, которые раньше не входили в НАТО, становятся странами-членами Североатлантического альянса.

Арктический совет — это международная организация, призванная содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В него входят Россия, США, Канада, Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия и Исландия, напомнил Андрей Кортунов.

«Здесь вопрос о том, насколько НАТО в новой своей стратегии будет рассматривать Арктику как зону своей ответственности. Если это произойдет, тогда возможно осуществление гонки вооружений в арктическом регионе, нарушение того статус-кво, который поддерживается в течение долгого времени. Это будет связано с последствиями для обеих сторон. Остается надеяться, что НАТО проявит осторожность и выходить за рамки Северной Атлантики в проведении учений не будет», — добавил политолог.

Решение проблемы

Как и в ситуации с Калининградской областью и транзитом через Литву, вопрос доставки грузов можно решить дипломатическим путем. Евросоюзу не нужно усугубление ситуации, считает Андрей Кортунов.

Поскольку речь идет о гуманитарной проблеме, никто не заинтересован, чтобы на Шпицбергене произошла гуманитарная катастрофа Андрей Кортунов политолог

«Я думаю, что те ограничительные меры, которые были приняты Европейским союзом, не преследуют цели ухудшить положение российской колонии на Шпицбергене. Хотелось бы надеяться, что вопрос будет отнесен к категории технических, и будет разрешен путем уточнения правоприменительной практики, которую Евросоюз хотел бы увидеть в отношении своего решения по санкциям», — заключил он.

Суть вопроса

28 июня Норвегия отказалась пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене.

Как сообщил генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин, с 30 апреля на границе России с Норвегией стоят два контейнера с семью тоннами продуктов, промышленными товарами, оборудованием для морских судов и автомобилей. Все это имеет важное значение для российского присутствия на архипелаге.

МИД России вызвал временную поверенную в делах Норвегии в России Сольвейг Россебё. Ей была вручена нота, в которой действия Осло названы неприемлемыми. Москва призвала к скорейшему решению вопроса.

«Заблокированы критически важные для обеспечения функционирования треста ["Арктикуголь"] и Генконсульства России на Шпицбергене товары, включая продукты, медицинское оборудование, строительные материалы и запасные части для транспортных средств», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Архипелаг Шпицберген с 1925 года официально принадлежит Норвегии. Однако некоторые страны, в том числе и Россия, могут вести на островах хозяйственную деятельность согласно Парижскому договору 1920 года. На территории Шпицбергена есть три российских поселка — Баренцбург, Пирамида и Грумант.