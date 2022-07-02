В России призвали к асимметричным дипломатическим мерам против Болгарии
Москву ничего не останавливает от принятия решения о разрыве дипломатических отношений с Софией. На высылку 70 сотрудников российского посольства из Болгарии стоит ответить асимметрично, а не зеркально. К таким мерам в разговоре с «Лентой.ру» призвал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Ответные меры
Политик счел предложение посла России в Болгарии Элеоноры Митрофановой о закрытии диппредставительства в республике достойным обсуждения.
Должны быть ответы не симметричные, а асимметричные. Никаких нормальных дипломатических отношений с Болгарией на сегодняшний день нет. И не только на сегодняшний, но и на вчерашний, и на позавчерашний
По словам Цекова, сейчас есть все основания для разрыва дипломатических отношений между странами. Таким решением «наказывается» руководство Болгарии, а не болгарский народ в целом, утверждает он.
Я не знаю, что еще должно произойти. Болгария, что ли, войну должна объявить России? Это решение уже крайне возмутительно
Налаживание отношений
Чтобы избежать крайних мер, Болгарии нужно изменить свое отношение к России, считает сенатор.
Отношения наладятся, когда Болгария повернется лицом к России
«Поможет нормальное отношение Болгарии к России. Болгарии нечего обижаться на Россию. Россия веками помогала Болгарии, ничего плохого не делала. Может, жестко вела себя в каких-то случаях, когда они проявляли себя с выраженных антироссийских позиций. Что касается болгарского народа, то мы всегда относились к нему с уважением. Хотим верить, что народ этой страны освободится от подобных руководителей», — сказал он.
Кризис в отношениях Москвы и Софии
28 июня София захотела выслать 70 российских дипломатов. Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирил Петков заявил, что причиной такого решения стала шпионская деятельность сотрудников российской дипмиссии.
Обвинения в адрес Москвы последовали после того, как Петкову и возглавляемому им правительству вынесли вотум недоверия. Он заявил, что ответственность за это лежит на российском после в Болгарии Элеоноре Митрофановой и трех болгарских политиках.
Митрофанова, в свою очередь, заявила о возможности разрыва дипотношений между странами. По ее словам, действия Софии не могут остаться без последствий. Дипломат сказала, что Москва «примет очень решительные меры». Она также пригрозила закрытием дипмиссии.
В Кремле заявили, что вопрос о прекращении работы российского посольства в Болгарии будет рассматривать Министерство иностранных дел (МИД) России.