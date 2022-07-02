В России призвали к асимметричным дипломатическим мерам против Болгарии

Сенатор Цеков заявил, что у России нет нормальных дипотношений с Болгарией

Москву ничего не останавливает от принятия решения о разрыве дипломатических отношений с Софией. На высылку 70 сотрудников российского посольства из Болгарии стоит ответить асимметрично, а не зеркально. К таким мерам в разговоре с «Лентой.ру» призвал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Ответные меры

Политик счел предложение посла России в Болгарии Элеоноры Митрофановой о закрытии диппредставительства в республике достойным обсуждения.

Должны быть ответы не симметричные, а асимметричные. Никаких нормальных дипломатических отношений с Болгарией на сегодняшний день нет. И не только на сегодняшний, но и на вчерашний, и на позавчерашний Сергей Цеков российский сенатор

По словам Цекова, сейчас есть все основания для разрыва дипломатических отношений между странами. Таким решением «наказывается» руководство Болгарии, а не болгарский народ в целом, утверждает он.

Я не знаю, что еще должно произойти. Болгария, что ли, войну должна объявить России? Это решение уже крайне возмутительно Сергей Цеков российский сенатор

Налаживание отношений

Чтобы избежать крайних мер, Болгарии нужно изменить свое отношение к России, считает сенатор.

Отношения наладятся, когда Болгария повернется лицом к России Сергей Цеков российский сенатор

«Поможет нормальное отношение Болгарии к России. Болгарии нечего обижаться на Россию. Россия веками помогала Болгарии, ничего плохого не делала. Может, жестко вела себя в каких-то случаях, когда они проявляли себя с выраженных антироссийских позиций. Что касается болгарского народа, то мы всегда относились к нему с уважением. Хотим верить, что народ этой страны освободится от подобных руководителей», — сказал он.

Кризис в отношениях Москвы и Софии

28 июня София захотела выслать 70 российских дипломатов. Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирил Петков заявил, что причиной такого решения стала шпионская деятельность сотрудников российской дипмиссии.

Обвинения в адрес Москвы последовали после того, как Петкову и возглавляемому им правительству вынесли вотум недоверия. Он заявил, что ответственность за это лежит на российском после в Болгарии Элеоноре Митрофановой и трех болгарских политиках.

Митрофанова, в свою очередь, заявила о возможности разрыва дипотношений между странами. По ее словам, действия Софии не могут остаться без последствий. Дипломат сказала, что Москва «примет очень решительные меры». Она также пригрозила закрытием дипмиссии.

В Кремле заявили, что вопрос о прекращении работы российского посольства в Болгарии будет рассматривать Министерство иностранных дел (МИД) России.