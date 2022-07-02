Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

На Западе отреагировали на указ Путина о национализации «Сахалина-2»

FT: указ президента Путина о «Сахалине-2» стал предупреждением для недружественных стран

Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин своим решением о специальных экономических мерах в отношении месторождений «Сахалина-2» проучил энергетических гигантов Запада. Так оценило указ российского лидера британское издание Financial Times (FT).

В статье указывается, что передача активов государству стало предупреждением для производителей топлива из недружественных стран, которые пытаются быстро и легко продать свои активы.

Москва не хочет, чтобы Shell оставалась призрачным акционером, не генерирующим прибыль

Financial Times

Указ Путина

Российский лидер подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Таким образом, он предписал сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государству.

Материалы по теме:
Шестой пакет санкций ЕС включит в себя отказ от нефти из России за полгода
Шестой пакет санкций ЕС включит в себя отказ от нефти из России за полгода
4 мая 2022
Твердый ответ. Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
Твердый ответ.Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
30 марта 2022

В документе говорится, что имущество оператора передадут в безвозмездное пользование созданной правительством компании. Также государству перейдут все права и обязанности оператора проекта.

Материалы по теме:
Инфляция, рост цен и кризис. Почему из-за санкций против России страдают миллионы людей в США, Европе и по всему миру?
Инфляция, рост цен и кризис.Почему из-за санкций против России страдают миллионы людей в США, Европе и по всему миру?
31 мая 2022
Дело в трубе. Россия требует от Запада платить за газ в рублях. Что будет, если Европа откажется?
Дело в трубе.Россия требует от Запада платить за газ в рублях. Что будет, если Европа откажется?
5 апреля 2022

Из указа Путина следует, что все сотрудники нынешнего оператора «Сахалин-2» Sakhalin Energy должны быть переведены в структуру нового оператора.

Управляющий обществом обязан осуществить перевод всех работников компании (ее российских филиала и представительства) в общество

Владимир Путинпрезидент России
Материалы по теме:
Европа ввела шестой пакет санкций против России
Европа ввела шестой пакет санкций против России
3 июня 2022
ЕС решил частично запретить импорт нефти из России. Что входит в шестой пакет антироссийских санкций?
ЕС решил частично запретить импорт нефти из России.Что входит в шестой пакет антироссийских санкций?
31 мая 2022

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что оснований для остановки поставок сниженного природного газа в связи с указом президента России Владимира Путина по «Сахалину-2» нет. На вопрос, может ли указ по «Сахалину-2» стать примером для национализации других компаний с национальным участием России, он ответил, что тут не может быть какой-то общей тенденции.

Каждый отдельно взятый случай будет рассматриваться отдельно

Дмитрий Песковофициальный представитель Кремля

Детали по определению стоимости проектов для продажи долей в рамках создания новых компаний будут определяться правительством, отметил Песков.

Материалы по теме:
Инфляция, рост цен и кризис. Почему из-за санкций против России страдают миллионы людей в США, Европе и по всему миру?
Инфляция, рост цен и кризис.Почему из-за санкций против России страдают миллионы людей в США, Европе и по всему миру?
31 мая 2022
Дело в трубе. Россия требует от Запада платить за газ в рублях. Что будет, если Европа откажется?
Дело в трубе.Россия требует от Запада платить за газ в рублях. Что будет, если Европа откажется?
5 апреля 2022

Реакция Японии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, комментируя указ Путина, отмечал, что такое решение российского лидера не означает, что поставки СПГ будут сразу же остановлены. Он также добавил, что теперь стране необходимо продумать дальнейшие шаги.

Мы будем внимательно следить, какие требования будут в содержании контракта вследствие этого указа

Фумио Кисидапремьер-министр Японии

При этом заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара заявил, что правительство Японии надеется, что решение Москвы сделать оператором нефтегазового проекта «Сахалин-2» российское ООО не повлияет на ее права и интересы в данном проекте. Он добавил, что сейчас Токио изучает детали решения и не готов дать ответ касательно своих дальнейших действий.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Литве возмутились позицией Евросоюза по запрету транзита грузов в Калининград
На Западе отреагировали на указ Путина о национализации «Сахалина-2»
Вирусолог развенчал миф об опасности найденных в ледниках древних вирусов
Рекрутер раскрыл способ увеличить шансы найти работу
США приступили к финальным испытаниям ракет с микроволновым излучением
Россиян удивили завтраки в кремлевской столовой времен СССР
Канада передаст Украине бронированные машины поддержки
«Сахалин-2» поставил Токио перед выбором между G7 и энергобезопасностью
В ДНР рассказали о двух погибших и восьми пострадавших при обстреле ВСУ
Умер известный советский и российский тренер по фигурному катанию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.