Начало массовых протестов в Узбекистане объяснили

Политолог Суздальцев объяснил протесты в Узбекистане социально-экономическими проблемами

Причиной протестов в узбекском Каракалпакстане стали социально-экономические проблемы, считает политолог Андрей Суздальцев. По его словам, вопрос о лишении региона статуса автономии стал триггером массового недовольства. Так специалист в разговоре с «Лентой.ру» объяснил прошедшие в республике 1 и 2 июля беспорядки.

Почему начались протесты?

В крупнейшем регионе Узбекистана Каракалпакстане прошли массовые протесты. Волнения начались из-за решения властей страны внести в Конституцию поправки, которые лишают регион статуса автономии и права на выход из состава республики.

По словам Андрея Суздальцева, это стало лишь поводом для граждан, чтобы выйти на улицы.

«Народ поднялся не только из-за автономии. Сама зона Каракалпакстана — это зона экологической катастрофы. Этот народ веками жил на берегу Аральского моря, которое исчезло. Это резко ухудшило экологическую ситуацию в регионе. Соль везде присутствует, нет хорошей пресной воды, да и вообще с водой очень плохо, распространяются различного рода заболевания. Это зона катастрофы, оттуда люди уезжают. Естественно, в такой ситуации социально-экономическая проблематика высокая, настроения каракалпакцев только о том, что Ташкент им поможет. Недовольных очень много, общее мнение, что Ташкент не помогает. Учитывая, что сельское хозяйство находится в тяжелом положении, безработица очень солидная, есть большое напряжение в обществе», — объяснил он.

Внешнее вмешательство и подготовка протестов извне маловероятны, считает Андрей Суздальцев. Однако некоторые силы могли попытаться использовать ситуацию в своих интересах, полагает он.

«Не исключено, что там присутствуют представители различного рода террористических группировок, политическая оппозиция. Они хотят использовать это в свою пользу», — сказал политолог.

Вопрос автономии

Проект закона о внесении поправок в Конституцию предложил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, занимающий пост с 2016 года. Документ был вынесен на общественной обсуждение 26 июня. Он включает около 200 изменений, в том числе увеличение срока полномочий главы государства с пяти до семи лет.

«В Узбекистане нет автономий. Это многонациональная страна, чаще всего этносы, которые составляют основу узбекского народа, живут вместе. Единственная автономия — это Каракалпакстан. Учитывая, что вся страна устроена по унитарному принципу, и все регионы равны и управляются довольно жестко, то, конечно, любая власть хотела бы все привести к единому знаменателю», — объяснил желание властей Узбекистана лишить Каракалпакстан статуса автономии Андрей Суздальцев.

Давление не продолжится. Узбекская власть поняла, что это своеобразный тест на проблемность региона. Скорее всего, автономию этого региона сохранят Андрей Суздальцев политолог

После начала массовых протестов президент республики прибыл в столицу автономии Нукус. Он предложил не вносить поправки в Конституцию о суверенитете региона.

Мирзиеев объявил режим чрезвычайного положения в Каракалпакстане с 3 июля по 2 августа в целях «обеспечения безопасности граждан». В это время в регионе будет действовать комендантский час.

По факту протестов в Нукусе возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на конституционный строй». Генпрокуратура сообщила о 18 погибших и 243 раненых. 1 и 2 июля были задержаны 516 участников демонстраций.